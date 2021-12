Reggio Calabria, “nuova fontanella” in vico Scardella: acqua potabile direttamente dal manto stradale [VIDEO]

22 Dicembre 2021 16:53

Perdita d’acqua potabile in vico Scardella, angolo con via Sbarre Centrali: da oltre un mese l’acqua zampilla dal manto stradale, nessuno ha ancora provveduto a porvi rimedio

Reggio Calabria è quella città in cui da alcuni quartieri arrivano segnalazioni di rubinetti dai quali l’acqua scorre a giorni alterni (nel migliore dei casi), mentre in altre zone della città l’acqua scorre ininterrottamente… direttamente dal manto stradale! Un cittadino indignato ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione presente in vico Scardela, ad angolo con via Sbarre Centrali: da più di un mese è presente una perdita d’acqua potabile che zampilla fuori dal terreno a causa di un guasto. L’acqua viene irrimediabilmente sprecata nella totale indifferenza di chi dovrebbe porvi rimedio. Se non si riesce quantomeno a far scorrere l’acqua dai rubinetti, si riuscisse a non farla scorrere dal manto stradale…