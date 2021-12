Reggio Calabria, “Pellaro, il futuro desiderabile”: l’evento partecipativo del Consorzio Macramè

10 Dicembre 2021 10:55

“Pellaro, il futuro desiderabile”: sabato 11 dicembre, alle ore 9:00, l’appuntamento presso il Palacolor di Pellaro

Sabato 11 dicembre ore 9 appuntamento al Palacolor di Pellaro di Reggio Calabria per l’evento partecipativo “Pellaro, il futuro desiderabile”. L’evento è promosso dal Consorzio Macramè nell’ambito del progetto di sviluppo locale “Pellaro – Laboratorio di sviluppo sociale di comunità” sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

Un’occasione importante per creare uno spazio di confronto e di coinvolgimento dei e con i cittadini della comunità di Pellaro, in cui gli abitanti di Pellaro saranno i veri protagonisti, attori principali della propria comunità. Un evento che è il risultato di circa un anno e mezzo di lavoro a contatto con le persone del quartiere sia fisicamente che digitalmente sulla piattaforma digitale comunitaria Ekei.it in fase di realizzazione (vedi la pagina Facebook Pellaro e il futuro desiderabile), con l’obiettivo di incrementare sia il capitale che la coesione sociale, premesse per lo sviluppo futuro di una comunità. Il lavoro è stato realizzato grazie alla passione e impegno di un gruppo di sei attivatori di comunità, tutti di Reggio Calabria, che opportunatamente formati e guidati da Andrea Volterrani dell’Università di Roma Tor Vergata e Luciano Squillaci del Forum Terzo Settore Calabria hanno realizzato un lungo percorso di ascolto, osservazione, coinvolgimento delle persone stando nelle strade e nelle piazze del quartiere, per costruire e mantenere relazioni con le persone del posto.

“Siamo convinti – scrive in una nota Giancarlo Rafele, presidente del Consorzio Macramè – che lo sviluppo sociale di comunità sia connesso col cambiamento culturale e che non ci può essere sviluppo senza il coinvolgimento e la concreta partecipazione dei cittadini e di tutti gli attori della comunità, pubblici e imprenditoriali. Un approccio di sviluppo di comunità un po’ diverso da quello tradizionale, comunemente inteso, che parte dalle relazioni, dalle persone che vivono quel territorio. Riteniamo l’unico modello di sviluppo possibile”. L’evento (gratuito) è aperto a tutti i cittadini pellaresi e si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.