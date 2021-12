Reggio Calabria: “Diamo un calcio alla leucemia”, partita a scopo benefico in programma lunedì 20 [INFO]

18 Dicembre 2021 12:10

Iniziativa “Diamo un calcio alla leucemia” a Reggio Calabria: la partita si svolgerà lunedì 20 dicembre alle ore 19

L’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Organizzata, sede di Reggio Calabria, in collaborazione con i Magistrati di quella Sede, in occasione delle festività natalizie ha organizzato, a scopo benefico e sempre all’insegna della promozione della legalità, una partita di calcio che si terrà presso il Centro Sportivo “Armando Segato” di Reggio Calabria lunedì 20 dicembre alle ore 19:00. L’evento è stato organizzato al fine di raccogliere fondi, con la partecipazione diretta dei dipendenti dell’Agenzia e dei Magistrati che in quella sede vestiranno per una sera i panni da calciatore, al fine di dare un contributo concreto alle problematiche che da anni vedono impegnata l’Ail in una delle battaglie più difficili e delicate come quella contro le leucemie, i linfomi e i mielomi.

Il ricavato della partita, infatti, sarà interamente devoluto all’AIL Sez “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Si tratta di un’iniziativa nata dalla sensibilità ed attenzione alle problematiche sociali che nel corso degli anni è maturata sempre più nell’ambito di un percorso di legalità e con l’auspicio di una sempre maggiore sinergia fra l’Agenzia Nazionale e gli Uffici Giudiziari anche in questo senso.