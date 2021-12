Reggio Calabria, Falcomatà comincia a lavorare per il Comune di Milano: altra parodia di Pasquale Caprì alle prese con le fotocopie [FOTO]

6 Dicembre 2021 21:35

Altra parodia di Pasquale Caprì sul Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: questa volta è alle prese con la fotocopiatrice al Comune di Milano

Prima ha provato la strada da banconista, dietro il bancone del Bar Foti “per 18 mesi” in attesa di tornare in sella, poi ha deciso di mettersi in treno per partire alla volta del Nord e ora si trova alle prese con le fotocopie. Giuseppe Falcomatà ha cominciato a lavorare per il Comune di Milano, ma in realtà si tratta sempre di Pasquale Caprì. Altra parodia del comico reggino riguardante il Sindaco sospeso di Reggio Calabria, che tempo ha vinto un concorso per lavorare al Comune della città lombarda, ma che per ora – come da lui stesso confessato – non si muoverà dalla città dello Stretto.