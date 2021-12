Reggio Calabria: operazione Narcos, concessi i domiciliari a Bruno Pataffio

31 Dicembre 2021 18:44

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico anche per Bruno Pataffio

Con ordinanza resa oggi 31 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Reggio Calabria (Presidente Rel. Barillà) ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico anche per Bruno Pataffio, coinvolto nell’operazione Narcos. Il provvedimento segue di pochi giorni all’ordinanza di omologo tenore emessa nei confronti di Massimiliano Pataffio, fratello del cautelato. L’istanza, proposta dall’Avv. Luca Cianferoni, è stata accolta dai Giudici di Piazza Castello che, alla luce delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali, l’hanno ritenuta fondata in ragione del mutato quadro di esigenze cautelari, avuto riguardo anche al tempo decorso dai fatti ed alla custodia finora sopportata.