Reggio Calabria, l’Associazione “Noi per Santa Caterina” organizza un open day per sottolineare carenze e disagi nel quartiere

8 Dicembre 2021 14:27

L’11 e il 12 dicembre l’Associazione “Noi per Santa Caterina” organizza un open day per sottolineare carenze e disagi nell’omonimo quartiere

Nei giorni 11 e 12 Dicembre 2021 rispettivamente dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 10,30 alle ore 12,30, L’ASSOCIAZIONE “NOI PER SANTA CATERINA” organizza, presso la Villetta di S. Caterina denominata Piazza Sant’Ambrogio, un open day con l’istallazione di un gazebo per incontrare i cittadini del quartiere e presentare il relativo programma.

Obiettivo dell’associazione è mettere a fuoco le carenze e i disagi del quartiere e quindi promuovere interventi di riqualificazione e valorizzazione del quartiere stesso. Si invitano pertanto tutti i cittadini del rione di Santa Caterina a partecipare a questa manifestazione, a conoscere l’Associazione, il presidente e i membri del Direttivo che la compongono e le diverse iniziative che ogni giorno vengono realizzate per salvaguardare e tutelare il nostro territorio.

L’evento, in particolare, ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere in modo responsabile la comunità rionale sostenendo, in funzione degli obiettivi, l’associazione, eventualmente anche con la partecipazione attiva al fine di favorire lo sviluppo socio-economico-culturale della nostra comunità.