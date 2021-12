Reggio Calabria, Natale al Museo Diocesano: il calendario degli eventi

5 Dicembre 2021 11:50

Natale 2021: le date e gli orari per assistere alle mostre del Museo diocesano

Il Museo diocesano propone per Natale 2021 un calendario di eventi ricco e articolato. Nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia a Reggio Calabria, di fronte alle Poste centrali) sarà possibile visitare, per il sesto anno consecutivo, il Presepe meccanico di Ninì Sapone. Alla disponibile ospitalità dei confratelli dei Bianchi e alla generosità dei figli dell’indimenticato presepista reggino si deve l’apertura alla città del piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato e catturato l’attenzione di bambini e adulti di ogni età.

La chiesa del Santo Cristo sarà aperta e il Presepe meccanico visitabile martedì 14, 21 e 28 dicembre dalle 16 alle 20 grazie alla presenza e alla guida di quanti operano nell’ambito di tre straordinarie realtà cittadine, coinvolte in collaborazione con la Caritas diocesana di Reggio-Bova. Nei tre martedì di Natale al Presepe meccanico si alterneranno giovani e volontari di Agiduemila, dell’Help Center “Casa di Lena” e del Centro di ascolto e solidarietà “Mons. Italo Calabrò” (Suore Francescane Alcantarine): sarà occasione preziosa di incontro e conoscenza dell’attività di associazioni presenti da anni sul territorio reggino in favore di persone con disabilità fisica e/o mentale o in situazioni di disagio economico e sociale, anche nelle periferie urbane.

Ai bambini il Museo diocesano riserva un evento speciale domenica 22 dicembre h 17: appuntamento alla chiesa del Santo Cristo per visitare il Presepe meccanico assieme ai propri genitori e poi trasferirsi in Museo per una Festa di Natale loro dedicata (prenotazione obbligatoria).

A tutti è rivolto l’incontro in programma online mercoledì 15 dicembre h 18: Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano, interverrà sul tema “Il Presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività”. Sarà possibile partecipare collegandosi su ZOOM (per link e credenziali si scriva all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it) o seguendo la diretta streaming trasmessa sulla Pagina Facebook del Museo diocesano. L’evento è promosso dal Museo diocesano assieme al MEIC di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Uffici Scuola e Catechistico diocesani (invito a partecipare è rivolto, in particolare, a insegnanti e catechisti).

Fino al 5 gennaio 2022 in Museo sarà possibile visitare la Mostra di presepi dall’Italia e dal mondo, appartenenti alla Collezione Sapone: tutti i giorni dal martedì al sabato h 9-13 con apertura pomeridiana venerdì h 15-19 (esclusi prefestivi).