6 Dicembre 2021 13:42

Reggio Calabria, nasce il Comitato idonei Ispettori del lavoro: “l’obiettivo è di permettere l’assunzione di tutti gli idonei del concorso rimasto bloccato per due anni che è stato recentemente espletato e si è concluso due mesi fa circa”

“La tematica delle morti sul lavoro e quella del lavoro sommerso rappresentano una scottante e dilagante piaga che attanaglia il mondo del lavoro. Complice la crisi economica che con l’imperversare della pandemia diventa sempre più un problema emergente, specie per quanto riguarda il lavoro “nero”. Centinaia di imprese stanno chiudendo e, altre ancora sono costrette a licenziare il personale per contrazione della propria attività”, è quanto scrive in una nota il nascente comitato idonei Ispettori del lavoro. “Gli ammortizzatori sociali – prosegue il Comitato- sono da un lato l’unica speranza per migliaia di ex lavoratori al fine di sottrarli all’inevitabile sorte del lavoro sommerso. Inoltre, giova senza dubbio ricordare come, accanto alla problematica del lavoro irregolare che, come già detto, a fronte del dilagare della crisi economico-sociale post pandemica sta diventando sempre più emergente, meritevole di attenzione è la questione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di scongiurare il fenomeno delle cosiddette morti bianche”. Per queste preminenti ragioni, il nascente Comitato idonei Ispettori del lavoro, chiede “unanime ed a gran voce un implemento delle “forze in campo”, cioè un aumento del contingente di ispettori ordinari, oltre al numero di unità già previsto. Si tratta di un comitato nato a seguito del recente concorso espletato qualche mese e fa , la cui graduatoria è attesa alla fine del mese di dicembre. Grazie alle idee di alcuni aspiranti ispettori e grazie al supporto fondamentale dei sindacati, nasce il comitato: un vero e proprio dispiegamento di giovani brillanti professionisti e neolaureati pronti ad offrire le proprie competenze, la propria serietà ed il proprio impegno a servizio dell’attività dell’INL”.

Il Comitato nasce con “l’obiettivo di permettere l’assunzione di tutti gli idonei del profilo CU/ISP il cui concorso, rimasto bloccato per due anni, è stato recentemente espletato e si è concluso due mesi fa circa. Il concorso a cui gli idonei hanno partecipato è gestito da Ripam Formez PA ed il relativo bando concorsuale risale al 2019. I candidati hanno dovuto superare una prova in modalità semplificata in ottemperanza alla riforma concorsuale “post covid” in cui sono steve verificate le loro competenze su un vasto numero di materie. Gli idonei della prova concorsuale anzidetta hanno deciso di dar vita al comitato idonei Ispettori del Lavoro. Gli aspiranti ispettori sono pronti ed impazienti di mettere tutte le loro forze e le proprie competenze al servizio dell’INL. L’obiettivo è quello di spingere le rappresentanze politiche e burocratiche ad aumentare il sistema di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro tramite l’assunzione massiccia di ispettori ordinari”.