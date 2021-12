Dalla jungla urbana ai Mondiali di break dance: il reggino ‘Mowgly’ balla sognando le Olimpiadi di Parigi

3 Dicembre 2021 12:08

Ne ha fatta di strada Cristian Bilardi, in arte Mowgly, e adesso non si vuole più fermare. Dopo l’esperienza in televisione, nel programma Amici di Maria De Filippi (in cui è riuscito ad approdare al ‘serale’), il B-boy originario di Reggio Calabria parteciperà ai Mondiali a Parigi in programma domani 4 dicembre 2021, con un occhio proiettato alle Olimpiadi! Dopo i test fisici eseguiti al centro olimpico di Formia, Mowgly è stato scelto per rappresentare l’Italia al Primo Mondiale WDSF, evento al quale parteciperanno tutti i breaker più forti al mondo a rappresentare le proprie nazioni.

La “breakingfids” è una parte della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), che gestisce il breaking ed il percorso della Nazionale verso le Olimpiadi e le competizioni “ufficiali”. Il breaking ha una parte atletica piuttosto rilevante ed è importante allenare il proprio fisico affinché ti supporti durante la performance. Ai giochi olimpici di Parigi 2024 debutterà anche la breakdance; 16 ragazze e 16 ragazzi avranno l’opportunità di sfidarsi sotto i cerchi olimpici. E chissà che non ci sia un posto in squadra anche per Mowgly, una speranza personale condivisa però da tutti i concittadini di Reggio Calabria.