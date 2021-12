Reggio Calabria, comunità in lutto per la scomparsa di Leo Autelitano. Il ricordo di un amico: “una parte di te sarà sempre con me””

30 Dicembre 2021 13:47

L’uomo era molto conosciuto in città ed apprezzato per le sue immense doti umane

La città di Reggio Calabria si unisce nel dolore per la scomparsa di Leo Autelitano. L’uomo faceva di professione l’idraulico fontaniere ed era molto conosciuto ed apprezzato in città per la sua professionalità ed estrema cortesia. Un lettore di StrettoWeb ci tiene a rivolgere un messaggio in suo ricordo, di seguito riportato:

“Volevo ricordarti così Amico Nostro. Improvvisamente te ne sei andato, senza neanche salutarci, vogliamo ricordarti con il tuo sorriso, ci sei sempre stato per noi è per i nostri piccoli un padre un nonno uno zio non ci sono parole per dire quello che sei stato e quello che sarai sempre dentro di Noi! Leo…volevo dirti due parole ascoltami bene, un amico è per sempre e tu per me lo sei ancora, anzi oggi più che mai, oggi che non usciamo più assieme, oggi che non ascolti più le mie lamentele al telefono, oggi che le nostre vite sono cambiate e tu chissà dove sei e chissà cosa stai facendo. Sarai per sempre mio amico perché una parte di te sarà sempre con me ed è proprio questo che mi fa sperare che andrà tutto meglio, che un giorno ci ritroveremo e che io nel frattempo dovrò fare tutto quello che abbiamo fatto insieme… ciao Leo. Tuo per Sempre

Demetrio e Famiglia

ARRIVEDERCI GRANDE AMICO MIO”.