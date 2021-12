Reggio Calabria, mercatini di Natale a Piazza Duomo. Caridi (FI): “prevista l’apertura per domani ma ancora mancano autorizzazioni”

1 Dicembre 2021 18:58

Reggio Calabria: la nota del Consigliere Comunale di Forza Italia, Antonino Caridi sui mercatini di Natale a Piazza Duomo

“Nella nostra Città anche le cose più semplici appaiono difficili da portare a termine o addirittura insormontabili. Con l’inizio di dicembre siamo entrati nel periodo delle Festività Natalizie. Come ogni anno a Piazza Duomo verranno allestiti i mercatini di Natale che, oltre a creare una suggestiva atmosfera, consentono a tanti commercianti ambulanti e artigiani locali di esporre e vendere i propri prodotti”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Forza Italia, Antonino Caridi.

“La data di apertura è prevista per il 02.12.2021. Ma i nostri eroi così impegnati in queste ore a dividersi le poltrone come fossero tante fette di una torta, non potevano non metterci lo zampino anche questa volta e combinarne una delle tante. A causa del tardivo inoltro della richiesta di autorizzazione sanitaria agli uffici ASP di Reggio Calabria ancora oggi non vi è stato il necessario semaforo verde”.

“Appena reso edotto della vicenda sono rimasto ancora una volta sconcertato dal dilettantismo di chi oggi continua a provocare danni su danni alla nostra amata Reggio e ai Reggini. In ogni caso, mi sono subito interessato della questione ed ho avuto rassicurazioni che a breve gli Uffici Sanitari preposti rilasceranno quanto necessario. Non ci sono più parole. Prima deciderete di porre fine a questa lenta agonia, prima la Città potrà riprogrammare il proprio futuro”.