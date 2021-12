Centinaia di voci e cuori all’unisono per difendere il futuro di Reggio Calabria: a Piazza Italia ‘carbone e spazzatura’ per la politica inconcludente [GALLERY e INTERVISTE]

4 Dicembre 2021 14:08

Piazza Italia si riempie di cittadini che hanno a cuore il futuro di Reggio Calabria. La richiesta è forte e chiara: far tornare a risplendere una città ormai sull’orlo del baratro a causa di una politica inconcludente

Nella mattinata odierna, come da programma, alle ore 11:00, Piazza Italia si è riempita di manifestanti. Centinaia di persone hanno aderito alla manifestazione “Un sacchetto di plastica e uno di spazzatura per la politica inconcludente” promosso da un comitato spontaneo nato dall’esigenza di salvare il presente e il futuro di Reggio Calabria. Carbone e spazzatura, due doni simbolici da regalare alle istituzioni in vista delle imminenti festività natalizie: il primo, simbolo di chi non si è comportato correttamente; il secondo, triste rimando alle situazioni nelle quali versano strade, rioni e quartieri da Nord a Sud, dalla periferia al centro cittadino. Ma non si tratta solo di rifiuti: emergenza idrica, strade ridotte a groviera, topi, disservizi elettrici. Come abbiamo fatto a ridurci così? Quando abbiamo deciso che questa poteva essere la nostra, nuova, ‘normalità’?

La manifestazione odierna è nata con l’obiettivo di dare uno scossone forte a chi rappresenta l’immagine, ormai sbiadita, di una città che ha il potenziale per essere fra le più belle d’Italia. Una città in cui tante persone hanno deciso di investire la propria vita e i propri soldi, o anche soltanto di continuare a vivere una quotidianità che possa risultare, quantomeno, normale. Oggi non è così, domani dovrà tornare ad esserlo. La voce dei cittadini è stata forte e chiara. Fra i presenti, nonchè principali promotori della manifestazione, l’ing. Eugenia d’Africa, l’avvocato Fabio Colella, l’arch. Giuseppe Falduto e il dottore Fabio Bensaja.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, l’imprenditore Falduto ha dichiarato: “la nostra è una presenza pacifica per chiedere serietà a chi ci rappresenta. La nostra è una città ridotta in condizioni pietose. Ci siamo stancati di lamentarci su Facebook, abbiamo voluto testimoniare con la nostra presenza il nostro malessere. La città è disillusa, ma tanti si sono stancati di vivere in una città abbandonata a se stessa. Siamo sommersi di spazzatura, incuria, disattenzione, c’è quasi una voglia di fare del male alla città. Nuova giunta? Niente di nuovo. Sono anche offeso. Chi fa l’Assessore alla nettezza urbana, visti i risultati, non può essere promosso a fare il sindaco. […] Chi non è capace si dimette, non per forza deve fare l’assessore o il sindaco“.

Gli ha fatto eco l’avvocato Bensaja: “siamo governati da partiti che, scollegati totalmente dal destino della città, decidono. Credo sia necessario scollegarsi dai partiti nazionali, dal Nord Italia decidono chi dobbiamo votare, chi deve governarci ma non cosa devono fare: alla fine qui non succede niente e rimandiamo fermi all’età della pietra. Chi ha figli, ha l’intenzione di rimanere qui nel suo futuro? Tutti dicono ‘io da grande me ne andrò da qui’. Anche il sindaco ha dato l”esempio’… Una volta esportavamo quelli con la valigia di cartone, oggi 110 e lode e specialisti che migliorano il Nord. È il momento di dire basta. Siamo noi a dover essere rappresentati dai migliori“.