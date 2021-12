9 Dicembre 2021 11:29

Reggio Calabria, l’Uil-Fpl sull’Hospice “Via delle Stelle”: “le promesse si tramutino in fatti concreti. Siamo speranzosi nel lavoro del presidente Occhiuto”

L’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria da anni attraversa, a fasi alterne, una situazione critica. In una nota Nicola Simone dell’Uil-Fpl, scrive: “tra meno di due settimane sarà Natale è cosa certa e di solito, tranne che Babbo Natale non si penta arrivano i regali , sotto ogni forma, buoni propositi compresi. Pertanto che Babbo natale sia il nuovo Presidente della Regione Calabria lo auspichiamo accoratamente ed a lui rivolgiamo la nostra letterina speranzosa, affinché le tante cose promesse, con la settimana dell’avvento si tramutino in fatti concreti. Ma facciamo un passo indietro era l’estate scorsa, precisamente ferragosto, quando , la Regione Calabria , tramite gremita conferenza stampa presso la struttura socio sanitaria reggina, denominata Hospice, si impegnava, a furor di popolo e fiato di trombe, ad assicurare che avrebbe destinato il disavanzo di cassa anno in corso, alla Fondazione via delle Stelle, per sistemare la situazione della struttura in crisi debitoria. Ricordiamo anche che, il “benedettino” ,nonché munifico dr. Vincenzo Trapani Lombardo , dichiarò alla stampa, urbi et orbi, le sue dimissioni da Presidente della struttura. Ebbene, oggi, a distanza di 5 mesi, nulla di ciò è avvenuto. Alla luce di questo primo quesito, siamo contenti ed ottimisti che il neo Presidente che ha preso in carico la sanità calabrese, voglia esaudire e restituire dignità alle mancanze di risposte da decenni dovute a questa terra di cui orgogliosamente e forse inappropriatamente calpestiamo il suolo , terra che è stata frutto di inadempienze e di commissariamenti che hanno solo negato ogni diritto ai malati; dove la maggior parte delle volte , gli incaricati , non hanno fornito nessuna risposta ai tanti problemi che affliggono la nostra sanità. A tal proposito, aggiungiamo ai nostri auspici natalizi alcune delle tante sofferenze che patiscono i calabresi: le infinite liste di attesa per qualunque tipo di indagine diagnostica ,che vedono il cittadino sempre più spesso costretto a rivolgersi al privato, se non ad andare a curarsi al nord ; o ancora ricordiamoci dell’assenza degli screening dei tumori femminili quali mammella o utero e carcinoma del colon retto mai partito in provincia di Reggio Calabria; i lavori per il restyling delle 2 case della salute di Scilla e Siderno che versano in condizioni precarie, nonostante i soldi già stanziati dopo 10 anni; l’Hospice di Siderno mai messo in funzione, nè completato; le forti carenze del personale degli ospedali di Locri, Polistena e Gioia Tauro; i consultori svuotati dal personale andato in pensione e mai rimpinguati; il servizio del 118 senza ambulanze e personale. Purtroppo si potrebbe proseguire all’infinito ma vogliamo fermarci qui e conservare un minimo di positività festiva e soprattutto continuare a sognare come ci ha sussurrato Papa Francesco dicendo: guai a non sognare, ecco non vorremmo che tutto ciò rimanga solo un sogno, ma che la nuova presidenza sia in grado, in qualche modo ,di ridare dignità ai cittadini di questa terra”, conclude.