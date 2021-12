Reggio Calabria, l’ordine Templare della Pietà del Pellicano consegnerà buste di viveri e giocattoli

22 Dicembre 2021 12:11

Reggio Calabria, il nobile gesto dell’ordine Templare della Pietà del Pellicano

L’ordine Templare della Pietà del Pellicano in occasione del Natale si rivolge ai più poveri ed ai bisognosi e consegnerà buste di viveri e giocattoli alle persone che si presenteranno venerdì di Vigilia 24 alle ore 11 nei parcheggi antistanti la Stazione Ferroviaria Centrale di Reggio Calabria. In un momento in cui la povertà si presenta sotto nuovi aspetti e profili la ridistribuzione dei beni di prima necessità appare la soluzione più diretta e efficace per raggiungere coloro che sono nascosti che hanno vergogna i cosiddetti invisibili che non godono di provvidenze dirette e che vanno salvaguardati per primi proprio perché senza tutele. L’ insegnamento del Vangelo …. Avevo fame e mi avete dato da mangiare… è quanto mai attuale e va veicolato verso le fasce più deboli della popolazione. Nino Aloi Gran Maestro Internazionale dei Templari invita tutti coloro che sono bisognosi ad avvicinarsi alle postazioni quel giorno senza timore o vergogna ,senza mostrare documenti o tessere. La consegna avverrà liberamente e senza distinzione alcuna . Sarà così più caldo il Natale degli invisibili.