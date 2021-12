Reggio Calabria, lo studio del professor Partinico: “un Bronzo di Riace raffigura Pericle”

12 Dicembre 2021 15:00

Reggio Calabria: il professor Partinico in un convegno ha spiegato com’è giunto a queste conclusioni nei minimi particolari

A quasi cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, avvenuto il 16 agosto 1972, la “Statua B”, perfetta in ogni parte del corpo, con il cranio oblungo e sproporzionato, sembra aver ritrovato la propria identità. Gli studi di Anatomia Archeostatuaria svolti dal Prof. Riccardo Partinico presso il Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria “sull’uomo” rappresentato dalla “Statua B” avrebbero permesso di individuare in Pericle, militare, stratega e statista vissuto nel V sec. a.C., la persona rappresentata dalla statua. La scoperta del docente reggino è stata subito promossa dal Panathlon International – Distretto Italia che ha organizzato una conferenza dal titolo “Io sono Pericle” svolta lo scorso 11 dicembre presso la Saletta “De Nava” della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, moderatore il Dott. Antonio Laganà, arbitro olimpico e dirigente nazionale di associazioni e federazioni sportive. Alla conferenza del prof. Riccardo Partinico, che ha spiegato come è arrivato ad individuare l’identità della “Statua B”, sono intervenuti i massimi rappresentanti di associazioni culturali reggine ed esperti di storia dell’arte, la prof.ssa Marisa Cagliostro, docente universitaria e componente del comitato scientifico del museo di Reggio Calabria, il prof. Francesco Arillotta, presidente dell’associazione “Amici del Museo”, il dr. Igino Postorino, presidente del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, l’ing. Giuseppe Bova, presidente del Rhegium Julii, il dr. Walter Malacrino, segretario regionale di “Sport e Salute”, il giornalista RAI Tonino Raffa, il direttore della biblioteca comunale di Reggio Calabria dr. Carmelo Caridi. Presenti alla conferenza anche numerosi docenti, sportivi e professionisti reggini.

La spiegazione del prof. Partinico:

“La “Statua B” dei Bronzi di Riace può rappresentare Pericle per un insieme di dati storici, geografici e archeologici che coincidono con gli esiti degli studi di anatomia archeostatuaria. I piedi della “Statua B” presentano il varismo del V dito, la colonna vertebrale è caratterizzata da una classica scoliosi dorso-lombare e dalla rettilineizzazione del rachide cervicale. Il cranio è dolicocefalo, allungato esageratamente in senso antero/posteriore. I muscoli, nella sua globalità, appaiono adattati alla Forza Resistente. La forma degli arti inferiori è caratterizzata dalla particolare ipertrofia dei glutei, degli adduttori e dei gastrocnemi, che rende compatibile quella muscolatura con chi va a cavallo costantemente. Il callo osseo che si nota sullo zigomo destro e le orecchie, che presentano otoematomi da attrito, fanno propendere nell’ipotesi che “l’uomo” abbia praticato anche Lotta. Analizzando la terra di fusione ritrovata all’interno della “Statua B” gli scienziati scoprirono che essa fu realizzata in Grecia, nell’area circoscritta tra Argo ed Atene, nel 430 a.C.

Gli scritti di Plutarco “Vita di Pericle”, risalenti al I sec. a.C., raccontano delle dimensioni inusuali del cranio di Pericle, che, addirittura, divennero motivo di scherno per i commediografi dell’epoca. «Perfetto in ogni parte del corpo, egli aveva la testa oblunga e sproporzionata ed è per questo che tutti gli scultori l’hanno raffigurato con l’elmo per evitare che la messa a nudo di tale difetto potesse far pensare che volevano schernirlo. I poeti attici lo chiamavano Schinocefalo, cioè “testa di cipolla marina” (Σχινοκέφαλον). Tucidide si allenava con Pericle nella lotta e riferiva ad Archidamo II, Re di Sparta, del fatto che Pericle non accettava di perdere i combattimenti. Troppe coincidenze per non pensare di riconoscere nella “Statua B” Pericle di Atene, vissuto dal 495 a.C. al 429 a.C., Militare e Politico.

Cagliostro: “quello che si è detto oggi lo apprezzo perché é il metodo di lavoro corretto”

“Ritengo che questa conferenza sia il primo atto che prelude ad un modo di parlare dei Bronzi in maniera tecnicamente esatta perché sui Bronzi sono state fatte tante ipotesi anche fantasiose, erano due, erano cinque, avevano le lance”. Afferma la prof. Marisa Cagliostro. “Tutte queste cose possono essere narrazioni da fare ai bambini per creare un’immaginazione ma una modalità come quella del professore Partinico che è un’osservazione anatomica in base a sue esperienze personali, a studi e a confronti, anche andare a scoprire che ci sono didascalie in tanti musei che non corrispondono alla realtà purtroppo anche nel nostro museo. Questa occasione per me nasce oggi perché io non ho partecipato a nessun’altra cosa sui bronzi anche perché avendo studiato con un metodo storico, archivistico documentario, le ipotesi creative lasciano il tempo che trovano. Quello che si è detto oggi lo apprezzo perché é il metodo di lavoro corretto”, conclude.

Le parole del prof. Francesco Arillotta

Il prof. Francesco Arillotta: “ho potuto gustare questa importante ricerca che il Professore Partinico ha voluto condurre. Importante perché intanto c’è un nuovo aspetto che il Prof. Partinico ci propone di interpretazione delle tante immagini di atleti che noi ritroviamo sui vasi, nelle statue ecc.. lui ha fatto un’osservazione, quei due Bronzi pompeiani non sono lottatori pronti per avvinghiarsi ma sono invece due corridori pronti per scattare. È un’interpretazione del tutto tecnica, quindi corretta ma del tutto nuova. È una ricerca che arricchisce anche la storia dell’archeologia sportiva italiana e di questo mi congratulo veramente con il professore perché è una novità assoluta ed è un contributo di quella conoscenza del mondo sportivo greco che certamente ha un grandissimo valore. Non c’è nessuno che non abbia detto qualcosa su questi Bronzi, la tesi del prof Partinico non è una tesi da scartare, tutt’altro. Mi congratulo veramente per questa sua bellissima ricerca”, conclude.

Intervento del dott. Igino Postorino: “Ho apprezzato moltissimo lo studio del prof Partinico. Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” ospita da tantissimi anni, dalla presidenza di Travia, il “Torneo Internazionale dello Strigile”. Uno strigile è stato donato dal museo archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria al “Circolo Polimeni”. Questo strumento era utilizzato nell’Antica Grecia per detergere al termine dei combattimenti l’olio spalmato sui corpi dei lottatori e che ho visto qui illustrato dal prof. Partinico per spiegare che la statua “l’apoxiomenos”, custodita presso il museo di Lussino (Croazia), non sta utilizzando lo strigile ma sta avvolgendo un laccio di cuoio (ankùle) attorno all’asta del giavellotto. Quindi, l’atleta rappresentato dalla statua non è un lottatore ma un giavellottista.

Intervento del dott. Antonio Laganà “Gli studi del Prof. Riccardo Partinico sono unici al mondo ed hanno ottenuto il successo che meritano. Il Prof. Partinico ha già presentato le sue ricerche al Getty Museum di Los Angeles, al Museo Archeologico di Lussino, all’Assemblea Internazionale del Panathlon a Molfetta ed all’Ambasciata Italiana a Tokyo. Reggio di Calabria è la prima città in cui il Prof. Partinico rivelerà l’identità della “Statua B” dei Bronzi di Riace.

Domanda del dott. Attisano e risposta del prof. Partinico

Il dott. Piero Attisano: “Considerato che Lei ha individuato la vera identità sportiva di numerose statue custodite nei musei di tutto il mondo, vedi “il giovane che si incorona”, l’apoxyòmenos ed i “lottatori di Ercolano” e, adesso, con i suoi studi ritiene di avere scoperto l’identità della “Statua B”, chi pensa possa essere il personaggio rappresentato dalla “Statua A”? Risposta del prof. Partinico: “È da sedici anni che studio i “Bronzi di Riace” ed altre statue e non ho mai potuto azzardare alcuna ipotesi riguardo l’identità. Per quanto riguarda la “Statua B” tra le ricerche è emerso il particolare anatomico del cranio di Pericle, riportato negli pubblicazioni di Plutarco ed in quelle di Cratino, che coincide con dati storici, geografici, archeologici e scientifici a farmi avere il “coraggio” di rendere pubblica la mia ipotesi. Per quanto riguarda la “Statua A”, al momento non ho idea di chi possa rappresentare, è sicuro che la sua muscolatura è caratteristica di un corpo allenato alla capacità fisica forza/resistente”.

I saluti del dott. Carmelo Caridi

“Saluto tutti i partecipanti e mi compiaccio con il Panathlon International per aver organizzato questa conferenza volta a promuovere i “Bronzi di Riace”. In qualità di Direttore della Biblioteca Comunale dico che “le porte” della Villetta “De Nava” rimangono sempre aperte alle associazioni per divulgare cultura e per far conoscere le ricchezze della Città di Reggio Calabria e Provincia”, afferma il dott. Carmelo Caridi.

La soddisfazione di Klaus Davi

Klaus Davi sul proprio profilo facebook scrive: “lo studioso reggino Riccardo Partinico, apprezzato dottore in scienze motorie e sportive, a capo di un’importante scuola di karate i cui atleti sono stati protagonisti alle recenti Olimpiadi , sostiene che uno dei due bronzi di Riace scoperti a largo del mare della Locride ormai 50 anni fa raffiguri le sembianze di Pericle. Partinico ha analizzato in passato diverse statue ospitate dal Getty Museum di Los Angeles in qualche modo cosi riabilitando l’immagine della Calabria”.