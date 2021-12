Reggio Calabria, lo stand dell’Associazione SADMaT in Piazza Italia: come aiutare chi lotta contro i tumori in fase terminale

13 Dicembre 2021 15:19

Sarà possibile trovare i volontari dell’Associazione SADMaT di Reggio Calabria dal 16 al 23 dicembre presso Piazza Italia

“Trasformiamo sogni in solidarietà”, con questo motto i nostri volontari dell’Associazione SADMaT di Reggio Calabria si troveranno a Piazza Italia, offrendo i propri lavori artigianali a tutti coloro che ci vorranno sostenere per donare conforto agli ammalati terminali e alle loro famiglie. “Vieni a trovarci in piazza, perché ogni malato oncologico ha bisogno delle migliori cure per garantire la dignità umana!”, si legge nel volantino di presentazione.

A Reggio Calabria sarà possibile trovare i volontari presso:

dal 16 al 23 dicembre presso Piazza Italia

in sede recandosi in via S.Sperato n 117 piano -1, dal 6 al 15 dicembre, tranne (sabato e domenica) nei seguenti orari:

Lunedi-Mercoledi-Venerdi dalle 9.00 alle 13, Martedi-Giovedi dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Chiamando il numero 0965 1893747 o 347/3012037 Puoi sostenere l’associazione anche con Paypal cliccando QUI

C’è una Gardenia che continua a fiorire per dare speranza a chi lotta contro i tumori in fase terminale: è la Gardenia del SADMaT, un’icona delle cure domiciliari.