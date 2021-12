31 Dicembre 2021 16:01

Reggio Calabria: “L’inferno dantesco di Peter Greenaway” chiude il ciclo delle conversazioni sul Settecentenario del Sommo Poeta. Il palinsesto del mese di dicembre, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, ha ospitato cinque conversazioni sul tema in argomento

“L’inferno dantesco di Peter Greenaway” a cura di Tonino De Pace (critico cinematografico), conclude il terzo ciclo delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Proprio nel mese di dicembre si sono svolte, dopo quelle organizzate nel mese di marzo e di ottobre scorsi, altri cinque nuovi appuntamenti dedicati a Dante Alighieri. I prossimi cinque appuntamenti (14,17,21,28 e 31 dicembre) organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” , caratterizzati da un percorso variegato su argomenti alquanto eterogenei riguardanti il cibo, la medicina, i fumetti, la televisione, la radio, il cinema, la pubblicità. “L’inferno dantesco di Peter Greenaway” a cura di Tonino De Pace (critico cinematografico), che nel corso del suo intervento analizza il “Tv Dante: the Inferno (Cantos I-VIII)” realizzato nel 1989, su commissione della tv britannica Channel 4, da Peter Greenaway con l’artista Tom Phillips. È una performance video, completa di note sullo schermo da parte di Phillips, David Attenborough e altri nomi noti della cultura britannica che recitano i versi di Dante alla telecamera, mentre scoppia l’Inferno intorno a loro, perché Greenaway e Phillips utilizzano tutti i mezzi a disposizione. Gli otto canti del film non sono tradizionalmente drammatizzati, ma sono illuminati da immagini stratificate e giustapposte e da una colonna sonora che commenta, contrappone e chiarisce. La programmazione culturale del sodalizio organizzatore reggino, può certamente dirsi alquanto propositiva, visto anche il nutrito e variegato palinsesto che ha coinvolto docenti universitari, ricercatori, studiosi sulle materie oggetto dei vari incontri organizzati nel corso di questo 2021 da parte del Circolo Culturale “L’Agorà”, presieduto da Gianni Aiello. Nel corso della programmazione culturale si è dato spazio al Settecentenario Dantesco, al Bicentenario Napoleonico, al ricordo di autorevoli esponenti della cultura italiana, ricevendo a tal proposito il Patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale (conversazione su Ettore Petrolini e Gigi Proietti), il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone (conversazione su Nino Manfredi). Tra gli altri temi affrontati si è dato spazio allo sport, all’impiantistica sportiva, alla presentazione di romanzi, saggi storici (Prof. Giuseppe Caridi, Università degli Studi di Messina, Prof. Francesco Leoncini, Università ‘Ca Foscari di Venezia, il giornalista Luca Fregona, caporedattore del quotidiano Alto Adige), diversi incontri sulla storia locale, sulle tematiche delle infrastrutture dell’Area dello Stretto. Non per ordine d’importanza, altri illustri nomi sono stati ospiti del Circolo Culturale “L’Agorà”, come il prof. Peter Hicks, storico di chiara fama internazionale, il prof. Raffaello Cecchetti da Brugnolo, il prof. Luciano Giovene di Girasole, gli storici calabresi Mario Spizzirri e Domenico Canino, l’onorevole Fortunato Aloi, gli studiosi Livio Simone e Massimo Zanca, la ricercatrice Elena Pierotti, Franca Maria Vanni, Direttrice del Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica Direttrice del Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica, il prof. Riccardo Scarpa, il prof. Roberto Pizzi, lo storico militare prof. Paolo Palumbo, la dott.ssa Cristina Antoni, ed altri studiosi ed appassionati culturali che con la loro presenza hanno dato, con la loro presenza, un valido contribuito alla programmazione culturale del sodalizio reggino. Un sentito ringraziamento va anche a Tonino De Pace (critico cinematografico), che è stato gradito ospite, in diverse occasioni, del Circolo Culturale “L’Agorà”. “L’inferno dantesco di Peter Greenaway” a cura di Tonino De Pace (critico cinematografico), sarà visibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete. Tutto ciò a seguito dei vari protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 31 dicembre.