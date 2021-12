Reggio Calabria, 57 positivi e 840 in quarantena obbligatoria: l’Asp chiede la chiusura del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, “tutti in Dad”

14 Dicembre 2021 12:32

L’Asp di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole “alla sospensione delle attività in presenza nell’intero Istituto”

Ben 57 positivi e oltre 800 soggetti in quarantena preventiva. L’Asp di Reggio Calabria ha accettato la richiesta della preside Serafina Corrado, tutto il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci continuerà le lezioni in didattica a distanza fino al 23 dicembre 2021. La scuola quindi tornerà a riaprire in presenza nel 2020, una volta superate le vacanze invernali. Di seguito la nota dell’Azienda sanitaria provinciale reggina:

“In riferimento alla richiesta pari oggetto in considerazione del numero di classi poste in quarantena, del numero dei soggetti positivi (57) e del numero di studenti e personale sottoposto a misure di sorveglianza/quarantena (840) all’interno dell’Istituto, in considerazione della fascia di età della popolazione studentesca frequentate il Liceo, si esprime parere favorevole alla sospensione delle attività in presenza nell’intero Istituto. Cordiali Saluti”, si legge nella nota a firma del Direttore di Dipartimento Sandro Giuffrida, rivolta alla preside Corrado e per conoscenza al Sindaco di Reggio Calabria.