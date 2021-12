Reggio Calabria, sgomberato il camion in Via Villini Svizzeri: la voragine prima non c’era, la strada ha ceduto col passaggio del mezzo pesante [FOTO e VIDEO]

23 Dicembre 2021 16:52

E’ stato finalmente liberato il il camion nella salita di Via Villini Svizzeri, a Reggio Calabria, sprofondato all’interno di un’enorme voragine questa mattina

Dopo diverse ore e un po’ di disagi, è stato finalmente liberato il camion nella salita di Via Villini Svizzeri sprofondato all’interno di un’enorme voragine. Come si può vedere dal video in basso, si è riusciti a sgomberare il mezzo pesante rimasto bloccato da questa mattina, intorno alle ore 11. Vicenda che ha ovviamente creato disagi al transito in quella via, bloccando la strada verso il Parco Fiamma. E’ corretto precisare, però, che la voragine in cui è finita la ruota posteriore del camion non esisteva in precedenza. In realtà, quel pezzo di strada è soltanto sprofondato, cedendo al passaggio del mezzo pesante. Sin da questa mattina, infatti, il camion stava effettuando le operazioni di autospurgo, transitando più volte per quella via. In uno dei passaggi, però, il manto stradale ha ceduto e il camion è finito dentro. Adesso, dopo le operazioni di sgombero, si sta rimettendo in sicurezza la strada per permettere nuovamente il transito. A corredo dell’articolo, le foto della strada liberata, in basso il video del momento in cui è stato sgomberato il mezzo.