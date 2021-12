Reggio Calabria: lezioni di dizione teatrale con la docente Cinzia Alitto

1 Dicembre 2021 11:30

Reggio: ultime lezioni il 4 e 5 dicembre per il corso di teatro 2021 prodotto e ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”

Ultime lezioni il 4 e 5 dicembre per il corso di teatro 2021 prodotto e ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”, nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando nazionale di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. Dopo le magistrali lezioni tenute dagli attori e registi nazionali Augusto Zucchi, Antonio Gargiulo e Diego Ruiz, concluderà questo interessante viaggio nella recitazione teatrale la docente e attrice Cinzia Alitto, insegnante in importanti scuole e accademie italiane, tra le quali: l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, il “LAB-Laboratorio di Arti Sceniche” di Massimiliano Bruno, il Centro Alta Formazione di Teatro / MIP- Musical in Progress diretta da Chiara Noschese e con una importante collaborazione decennale con Pietro Garinei e acting coach presso il Teatro “Sistina” di Roma per la preparazione e formazione di noti attori. Attrice televisiva in importanti fiction come “Il bello delle donne”, “Mamma per caso”, “Dottoressa Giò” e la “Piovra 7” o in film come “La prima volta” e i “Cavalieri che fecero l’impresa” di Pupi Avati; attrice in numerose opere teatrali di drammaturgia classica e contemporanea e regista/ autrice di diverse opere inedite come “la Musica dei pensieri”, “Donne, terra e arte”e “I sette peccati capitali”. Le lezioni intensive, tenute dall’Alitto, prevedono attività teoriche e pratiche dedicate ai temi della lettura e della recitazione di un testo teatrale secondo i dettami della dizione e della fonetica.

Un periodo particolarmente intenso per le iniziative dell’associazione “Calabria dietro le quinte” che ha appena concluso le lezioni del corso “per organizzatore di eventi 2021” che si completerà con le attività di tirocinio nell’ambito dei grandi eventi organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna, come l’imponente Musical “La Divina Commedia” che si terrà il 3 e 4 dicembre a Reggio Calabria. Inoltre, è stato avviato il nuovo corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” che attraverso lezioni specifiche tenute da esperti del settore fornirà ai giovani partecipanti le principali nozioni e conoscenze sulle strategie di digital-marketing, dell’e-commerce e sulla gestione aziendale per le impresa culturali. Tante le iniziative artistiche in cantiere che si svolgeranno nel mese di dicembre e nel prossimo anno sociale, grazie al sostegno e al contributo dei soci e dei numerosi artisti che in questi dieci anni hanno impreziosito il percorso di rinascita culturale messo in atto da “Calabria dietro le quinte”. Per associarsi e chiedere informazioni sui corsi o sulle iniziative dell’associazione è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte.