Reggio Calabria, le ultime indiscrezioni sulla nuova giunta comunale: confermati i nuovi Assessori, in ballo i dettagli sulle deleghe

2 Dicembre 2021 21:10

Reggio Calabria, il sindaco f.f. Brunetti sta definendo gli ultimi dettagli sulla nuova giunta comunale

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti è al lavoro per definire, in base alle indicazioni dei partiti del centrosinistra Pd, Dpm, Psi e civiche, la composizione della giunta che lo accompagnerà per i prossimi 18 mesi alla guida del Comune. Gli equilibri del nuovo esecutivo passano dalle richieste politiche del Partito democratico che ha chiesto l’azzeramento della giunta e un raddoppio di presenze, passando da 2 a 4 postazioni, alle quali comunque si aggiunge l’attuale postazione del presidente del Consiglio comunale, occupato da Enzo Marra. La stessa posizione del movimento politico Democratici progressisti metropolitani, al cui interno ci sono molti aderenti al Pd e nato da una precedente lista civica S’intesi, ha ulteriormente modificato gli assetti dell`alleanza. Secondo quanto appreso dalla Dire nelle ultime ore le richieste dei partiti hanno fatto modificare quanto era stato ipotizzato fino a stamane. I 4 aspiranti assessori del Pd con le deleghe, salvo ultimi colpi di scena, saranno: Rocco Albanese che si occuperà di Lavori pubblici e manutenzioni; Mimmo Battaglia con delega all’Urbanistica e Patrimonio edilizio; Lucia Nucera con delega all’Istruzione (scuola e università); Angela Martino con delega alle Attività produttive e Suap. Per il Dpm gli assessori saranno: Demetrio Delfino al Welfare e Giuggi Palmenta con deleghe al Turismo e cultura. Il Psi avrà nuovamente in giunta Irene Calabrò ma che si occuperà solo di Bilancio, mentre le tre liste civiche avranno come rappresentante Francesco Gangemi che avrà le deleghe al Personale, tributi e affari regionali.