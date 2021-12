Reggio Calabria, Gioventù Nazionale avanza proposte per città e provincia: “servizi essenziali, turismo e infrastrutture, siamo in un totale stato di abbandono” [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

21 Dicembre 2021 16:17

L’esito della conferenza “Azioni e Proposte dei circoli di Gioventù Nazionale”, che si è tenuta a Reggio Calabria

Si è tenuta oggi presso Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria la conferenza dal titolo “Azioni e Proposte dei circoli di Gioventù Nazionale”, alla quale hanno partecipato Demetrio Marino, capogruppo di FDI in consiglio Comunale, Bernardino Cordova, Presidente del circolo “G. Almirante” di Gioventù Nazionale, Isidoro Alampi, Membro del Circolo “Antonio e Ciccio Franco” FDI, Giovanni Puro, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale. A portare i saluti della Federazione Metropolitana il Presidente cittadino di Reggio Calabria Antonio Ciccone.

“Proposte per una città che vive ormai attanagliata dal degrado”, spiega ai nostri microfoni Bernardino Cordova. “Inutile star qui a parlare della sospensione del sindaco Falcomatà, una dis-amministrazione che non vuole dimettersi”, continua il giovane esponente, che chiama in causa lo stato di condizione fatiscente in cui versa il lido comunale: “sarebbe potuto essere fiore all’occhiello dell’intera città e che invece è simbolo di degrado, prostituzione e droga. Si parla di Waterfront e museo del mare solo per battersi il petto e prendersi qualche minuto di applausi, ma poi a livello reale siamo davanti al Museo dello Scempio, e dobbiamo dire grazie al Sindaco Falcomatà che come al solito riesce a non far valere i diritti dei Reggini. La nostra proposta? Erano stati stanziati dall’amministrazione Arena circa 4 mln di euro per la riqualificazione dell’intera area con un progetto ambizioso e che avrebbe ridato lustro al km più bello d’Italia. Si vede invece oggi un Sindaco che abbassa la testa dopo una certificazione da parte della soprintendenza che rende bene storico le cabine del lido comunale stanziando 2 mln di euro per ristrutturarle continuando a deturpare l’ambiente e per assurdo obbligando i reggini alla vista di questo scempio 365 giorni all’anno”.

“Ormai da un anno tanti problemi attanagliano la nostra città – esordisce Demetrio Marino – . Partiamo dai brogli elettorali, c’è una richiesta di un Comitato che chiede un invito nel Consiglio Comunale, è necessario che l’Amministrazione si impegni a trovare una data. I nostri giovani si sono impegnati ad avanzare delle proposte e si sono mossi anche nel concreto con iniziative sul problema della depurazione, ma si è parlato di problemi atavici come il lido comunale. E’ una necessità che i territori e le circoscrizioni abbiamo voce all’interno delle aule politiche. I giovani hanno il compito di spronare i dirigenti di partito perché possono in futuro far parte della squadra ed essere le nuove leve dell’Amministrazione Comunale”.

“In questo momento la Città Metropolitana di Reggio Calabria è totalmente assente – esclama invece Giovanni Puro – . Io arrivo dalla provincia, il territorio è abbandonato, senza servizi. C’è un patrimonio dell’edilizia scolastico che totalmente abbandonato, mancano i laboratori e non hanno strutture adatte ad ospitare gli studenti. E lo stesso vale anche per il mondo dello sport: a Locri c’è un palazzetto bloccato, da anni in quelle condizioni, una situazione che ha messo in difficoltà diverse società sportive e non si spiega il perché. Per non parlare delle infrastrutture, lo stato dei collegamenti è terrificante. Sono trascorsi sei anni per terminare una strada che colleghi Locri e Gerace, per non parlare delle altre strade di competenza della Città Metropolitana”. Di seguito i vide delle interviste.