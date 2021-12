3 Dicembre 2021 11:56

Reggio Calabria: le celebrazioni in onore di Santa Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco, due giorni di appuntamenti

Giorno 4 dicembre alle ore 10.00 per la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, S.E.R. Monsignor Fortunato Morrone officerà la Santa Messa presso la Basilica Cattedrale. Alla Celebrazione sono state invitate le autorità civili e Militari della Città Metropolitana. Tutti i distaccamenti (caserme) rimarranno aperti al pubblico per permettere la visita della cittadinanza giorno 4 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Giorno 5 , invece, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 rimarrà aperta al pubblico la sede centrale di Reggio Calabria. La visita delle sedi sarà limitata alle aree esterne dove saranno esposti gli automezzi e le attrezzature in uso ad ogni sede. Il personale VF illustrerà le potenzialità e modalità d’uso sia degli automezzi che delle attrezzature sempre in ossequio alla normativa anti-covid 19.