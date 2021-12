Reggio Calabria, l’Asd nuoto “Andrea Maria” ricorda Nonno Gigi nel 1° anniversario dalla morte

Milena Calarco, Presidente dell’ ASd nuoto “Andrea Maria”, ricorda Nonno Gigi nel 1° anniversario dalla morte:

“Il ricordo di chi ci ha lasciati , in molti casi, si veste di retorica. Ma si sa che ogni assunto ha anche l’eccezione, e , Nonno GIGI , è stato “ l’eccezionale eccezione”. Per tutti noi che viviamo la Piscina oltre 10 ore al giorno, ècome se il tempo , dopo un anno, non sia trascorso ma fermato alla mattina del 19 dicembre del 2020. Gigi è sempre presente non è mai andato via , ogni angolo della struttura risuona ancora della sua allegria e della sua contagiosa vitalità. Atleta capace, grande uomo e Amico sincero, Amorevole Marito, padre e nonno. Sempre uno di noi. A Sofia e a tutta la sua Famiglia il nostro fraterno abbraccio”.