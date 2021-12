Reggio Calabria, l’Amministrazione incontra i Comitati di Quartiere. Brunetti e Palmenta: “confronto proficuo”

15 Dicembre 2021 11:54

Reggio Calabria: focus specifico dedicato al Rione Marconi e sul nuovo metodo di raccolta differenziata

Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessora alla Partecipazione, Giuggi Palmenta, ed il consigliere comunale delegato al decentramento, Nino Malara, hanno incontrato una delegazione dei Comitati di quartiere “Miti” formato dai rappresentanti dei rioni Croce-Oliveto, Curduma, San Brunello-Santa Caterina, Marconi, Sbarre, San Giovannello-Eremo, Vito, Ferrovieri-Pescatori, Mosorrofa e diramazione Lombardo. Si è trattato di un confronto proficuo durante il quale gli amministratori hanno raccolto le istanze dei cittadini così come già avvenuto, in passato, nelle attività promosse dal consigliere delegato Malara. Dalle questioni più generiche, ai problemi poi specifici, l’assemblea ha dibattuto su punti chiave per “la prosecuzione di un percorso che vuole essere condiviso”. Un focus particolare è stato dedicato al Rione Marconi, rispetto al quale il sindaco facente funzioni ha “illustrato l’iter previsto per il nuovo metodo di raccolta differenziata”, aprendo un ventaglio di prospettive anche “su quelli che saranno gli interventi mirati su quel territorio”. La riunione si è conclusa con “l’impegno di programmare e pianificare i prossimi incontri in un’ottica di sana e costruttiva collaborazione”.