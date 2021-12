Reggio Calabria, ritornano gli appuntamenti con “La Casa di Babbo Natale” e “Corredino Sospeso” [INFO e DETTAGLI]

7 Dicembre 2021 13:01

Dopo il grande successo del 5 dicembre ritornano, a Reggio Calabria, gli appuntamenti con “La Casa di Babbo Natale”, iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora dalla quale nasce il progetto “Corredino Sospeso”

Aria di festa, generosità e affetto hanno travolto lo scorso 5 dicembre “La Casa di Babbo Natale”, un’iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora da cui nasce il progetto permanente “Corredino Sospeso”. La Casa di Babbo Natale sarà aperta fino a gennaio 2022 con giornate e orari differenti di settimana in settimana. Questa settimana ti aspettiamo in via Marsala, 4/A e B: oggi dalle 15:15 alle 17:15, 8 dicembre 9.30-11.15, 16.00-18.15, 9 dicembre 8.45-10.45, 11 dicembre 9.30-10.45 / 16.30 -18.45, 12 dicembre 16.15-18.00.

Oggi pomeriggio, domani, sabato e domenica troverai ad aspettarti anche Babbo Natale per una magica foto. Nella casa di Babbo Natale sarà possibile acquistare anche dei pensieri solidali confezionati e decorati dalle volontarie di Corredino Sospeso. Tutti i contributi ricevuti serviranno a sostenere le spese necessarie per gli oltre 500 piccolini che il progetto segue.

Clicca qui per scoprire cosa potrai fare nella casa di Babbo Natale: https://www.facebook.com/100856271883560/posts/319117003390818/?d=n

Ti ricordiamo che nella Casa di Babbo Natale continueranno anche le attività ordinarie di Corredino Sospeso di donazione, consegna e preparazione di corredini per i nostri piccoli. Consulta il nostro regolamento: https://www.facebook.com/100856271883560/posts/128759329093254/?d=n

Quest’anno diventiamo un po’ tutti Babbo Natale!