Covid a Reggio Calabria, attivata Dad anche al Panella-Vallauri: “criticità relative alla situazione epidemiologica dell’istituto”

14 Dicembre 2021 16:48

La dirigente dell’Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri, Anna Nucera, ha disposto l’attivazione della DAD da mercoledì 15 dicembre fino a giovedì 23 dicembre 2021

Altre scuole chiudono causa Covid a Reggio Calabria. Il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri, la prof.ssa Anna Nucera, “tenuto conto delle criticità relative alla situazione epidemiologica nel nostro istituto” e ritenendo di “dover garantire il diritto allo studio in sicurezza”, ha disposto l’attivazione della DAD da mercoledì 15 dicembre fino a giovedì 23 dicembre 2021. “Si comunica altresì che è intenzione di questa istituzione scolastica attivare un presidio per consentire la vaccinazione del personale scolastico (che per quella data sarà esentato dal servizio) e degli studenti interessati (ai quali non verrà segnata l’assenza sul registro elettronico) Docenti, alunni e ATA potranno dare la propria disponibilità al centralino edifico Panella entro il 14 dicembre 2021. Gli studenti minorenni dovranno venire accompagnati dai genitori”, si legge nella nota.