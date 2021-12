Reggio Calabria: intitolata una via al professor Paolo Costabile [FOTO]

21 Dicembre 2021 16:18

Reggio Calabria, l’assessore Rocco Albanese: “ha formato tantissime generazioni di reggini. Un uomo di grande cultura, molti lo ricordano ancora come una guida”

È stata intitolata al professor Paolo Costabile quella che un tempo era denominata via Dalmazia a Reggio Calabria. Alla cerimonia, questa mattina, erano presenti i familiari del docente di storia e filosofia del liceo classico “Tommaso Campanella”, numerosi suoi ed alunni, l’assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Albanese, ed il presidente della commissione comunale per la Toponomastica, Domenico Cappellano.

“Per l’amministrazione – ha detto l’assessore Albanese – quello di dedicare una via all’esimio ed indimenticabile professor Costabile era un atto dovuto. Testimone ne è il fatto che, stamane, durante la piccola cerimonia d’intitolazione erano presenti tantissimi suoi ex allievi che, nella vita, hanno fatto tesoro di quegli insegnamenti. Paolo Costabile, infatti – ha concluso Albanese – nella sua lunga e splendida carriera, è stato un uomo di grande cultura ed ha formato generazioni intere di reggini che, con affetto e stima, ancora lo ricordano come una vera e propria guida”.