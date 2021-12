Il neo assessore Angela Martino a StrettoWeb: “Reggio Calabria è in un momento difficile, dobbiamo lavorare per ripristinare la Bellezza”

5 Dicembre 2021 17:49

Il neo assessore alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, ai microfoni di StrettoWeb: “il motivo della Bellezza diventi ordinario per una città migliore”

Il neo assessore del Comune di Reggio Calabria ad Attività Produttive, occupazione, lavoro, imprenditoria giovanile, rapporti con le università e politiche di genere è Angela Martino: 39 anni, giornalista, da marzo 2019 componente dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico, nonostante la giovane età può vantare una vita di impegno e attivismo politico per passione e servizio nei confronti del territorio. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ha ottenuto un Master sul “Governo delle Regioni e degli Enti locali” ed è alla sua prima esperienza da consigliere comunale a Palazzo San Giorgio. Adesso l’incarico più importante e prestigioso nella nuova Giunta comunale, con deleghe che ha fortemente voluto e su temi di cui si è sempre occupata nella propria vita professionale.

Ai microfoni di StrettoWeb ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul mondo del lavoro e delle attività produttive, dove punta a fare squadra con tutti gli attori cittadini, dalle università agli imprenditori per incentivare lo sviluppo, l’occupazione in modo particolare giovanile e femminile, “che può rappresentare una grande opportunità a beneficio di tutti. L’impegno per le politiche di genere e pari opportunità non è limitato alla lotta ad ogni discriminazione, su cui siamo da sempre impegnati, ma ha anche una fondamentale valenza economica perché la nostra città ha un bassissimo tasso di occupazione femminile e soltanto efficaci politiche di genere con il supporto delle categorie produttive potranno risollevare questa situazione, senza cercare vie di privilegio per le donne ma con la convinzione che un maggior attivismo delle donne nel mondo del lavoro non può che far bene al sistema nella sua interezza“.