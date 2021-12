Reggio Calabria, si dimette il Consigliere Malaspina: domani la conferenza stampa, i dettagli

12 Dicembre 2021 10:57

La conferenza si terrà presso Hotel Torrione, in Via del Torrione 67 a Reggio Calabria, alle ore 10:30 di lunedì 13 dicembre 2021

Il Movimento Politico REggioATTIVA e il suo ex consigliere Comunale Nicola Malaspina presso Hotel Torrione, in Via del Torrione 67 a Reggio Calabria, alle ore 10:30 di lunedì 13 dicembre 2021. Il Consigliere si è dimesso dal suo ruolo dopo il terremoto politico generato all’interno della maggioranza a Palazzo San Giorgio dopo la sentenza sul Processo Miramare. “Non sono un eroe, non ho mai nutrito tale ambizione, mi sono comportato attenendomi a quello spirito militante a cui da sempre mi ispiro. Mi sono semplicemente mantenuto su quella linea di coerenza tracciata nel discorso d’insediamento in Consiglio Comunale. Nell’ormai lontano ottobre 2020, nell’Aula Battaglia, dichiarai la mia ferma volontà di rappresentare una “destra” differente, quella sociale ed identitaria, quella “destra” di Ciccio e Antonio Franco. Ho fatto quello che ho detto, onorando con l’azione i due riferimenti, i due esempi, i due uomini politici a cui si sono ispirati tanti giovani della destra militante nazionale e reggina”, ha dichiarato in una nota.