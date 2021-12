24 Dicembre 2021 20:55

Il malcapitato non sarebbe in gravi condizioni, mentre al conducente del veicolo è stata cautelativamente ritirata la patente di guida

Lavoro anche per il nucleo di pronto intervento stradale della Polizia Locale di Reggio Calabria, che nel pomeriggio di oggi è intervenuto per un incidente in via De Nava che ha coinvolto un’autovettura ed un pedone; quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza al GOM. Le condizioni del malcapitato non desterebbero allo stato particolare preoccupazione. Al conducente del veicolo è stata cautelativamente ritirata la patente di guida.