22 Dicembre 2021 16:00

Reggio Calabria, traffico paralizzato tra lo svincolo delle Bretelle e lo svincolo di Spirito Santo

Un nuovo incidente si è verificato questo pomeriggio sulla tangenziale a Reggio Calabria. Il traffico in direzione nord è rimasto completamente paralizzato tra lo svincolo delle Bretelle e lo svincolo di Spirito Santo. Il sinistro non è stato grave e sul posto sono intervenuti i Militari. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su dinamica o conseguenze dello scontro.