Reggio Calabria, incidente in autostrada tra Bagnara e Scilla: esercitazione all’interno della galleria “San Giovanni” [VIDEO]

22 Dicembre 2021 15:32

Reggio Calabria: esercitazione all’interno della galleria “San Giovanni”, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, tra lo svincolo di Bagnara e Scilla

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nei giorni scorsi, si è svolta un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “San Giovanni”, tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. La prova dal vero in coordinamento con la Prefettura di Reggio Calabria è stata eseguita nella notte tra il 14 ed il 15, e ciò al fine di ridurre al minimo i disagi all’utenza, ed elevare i livelli di sicurezza. L’Obiettivo dell’esercitazione è quello di ottimizzare la risposta operativa integrata delle strutture preposte alle gestione dell’evento incidentale ed in particolare verificare l’efficacia dei comportamenti previsti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, si è reso necessario procedere alla chiusura della sede sud con deviazione del traffico veicolare sui percorsi alternativi. L’esercitazione rientra nelle direttive del D.Lgs n. 264 del 5 ottobre 2006, attuativo della Direttiva europea 2004/54/CE in materia di sicurezza in galleria della rete stradale Transeuropea, per l’espletamento di un’esercitazione periodica dal vero, e riguarda l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento diretto degli enti di soccorso in caso di eventi funesti all’interno delle gallerie. Nel corso della simulazione, si è verificato, inoltre, il corretto funzionamento degli impianti tecnologici installati nella galleria e dei loro automatismi progettati per la stratificazione dei fumi in calotta e per la pronta evacuazione del tunnel in caso di incendio. Lo scenario che interessato la A2, ha visto la simulazione di un incidente dal quale è scaturito un incendio in galleria, con il coinvolgimento di un mezzo pesante e un veicolo leggero. L’evento, classificato come di “grave entità livello III”, ha richiesto l’intervento delle strutture interne dell’A2, della Polizia Stradale, dei Servizi di soccorso esterni, con conseguente attivazione e coordinamento con la Prefettura competente per territorio ed altri organi istituzionali. L’intero svolgimento è stato seguito in tempo reale dalla sala operativa Anas tramite l’apposito impianto di videosorveglianza presente in galleria. L’esercitazione, che ha manifestato esiti positivi è ricompresa in una pianificazione più ampia che interessa tutte le gallerie TEN dell’A2 del Mediterraneo.