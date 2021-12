14 Dicembre 2021 11:39

Incidente questa mattina a a Pentimele, zona Nord di Reggio Calabria, esattamente all’altezza del PalaCalafiore

Un incidente si è verificato poco fa a Pentimele, zona Nord di Reggio Calabria, esattamente all’altezza del PalaCalafiore. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, lo scontro è avvenuto tra un furgone e un’utilitaria. Non si conosce la dinamica dell’impatto, mentre non sembrano registrarsi particolari problemi per i passeggeri. La Polizia Municipale è sul posto.