Reggio Calabria, incidente in tangenziale all’altezza di Gallico: mattinata di caos, auto bloccate e traffico in tilt

21 Dicembre 2021 12:03

Questa mattina si è verificato un incidente in tangenziale, prima dello svincolo di Gallico: traffico in tilt per diverse ore

E’ stato un risveglio abbastanza movimentato, quello di oggi, per gli abitanti della zona Nord di Reggio Calabria che si dirigevano verso il centro città per scuola o lavoro. Nella prima mattinata odierna, infatti, si è verificato un incidente in tangenziale all’altezza di Gallico, prima dello svincolo. Il traffico è rimasto paralizzato per qualche ora, con le auto bloccate e costrette a tornare indietro. In tanti hanno scelto di utilizzare lo svincolo di Gallico, intasando anche le arterie interne. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli, ma non si conoscono dettagli sulla dinamica o sulla gravità. A distanza di qualche ora è stato ridotto un tratto di carreggiata per permettere di liberare i veicoli coinvolti e far ritornare la normale viabilità.