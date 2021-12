Reggio Calabria: inaugurati i nuovi arredi per le stanze di degenza del Reparto di Pediatria del GOM

6 Dicembre 2021 18:30

Inaugurati i nuovi arredi per le stanze di degenza del Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria

“Siamo davvero contenti di poter inaugurare oggi i nuovi arredi per le stanze di degenza del Reparto di Pediatria del G.O.M. di Reggio Calabria” dichiara Maria Ciaglia, Responsabile Area Comunicazione e Progetti di Fondazione ABIO Italia Onlus “Un ospedale a misura di bambino, con ambienti dedicati e pensati appositamente per loro è da sempre uno degli obiettivi di Fondazione ABIO che negli anni ha avuto la possibilità di sostenere e supportare il Reparto con diverse donazioni”. Il progetto seguito da Fondazione ABIO Italia in collaborazione con ABIO Reggio Calabria, che è attiva dal 2012 ad oggi con 15 volontari, ha permesso la donazione di tavoli, comodini, armadi e tavoli servitore per le stanze di degenza dei piccoli ricoverati che potranno contare su ambienti accoglienti e su misura. Anche ABIO Reggio Calabria esprime il suo apprezzamento: “L’intervento di ABIO contribuirà a migliorare ulteriormente la degenza dei piccoli ricoverati”. Queste le parole di Giovanna Curatola, Presidente di ABIO Reggio Calabria “Con questo progetto speriamo di aver aggiunto un altro importante tassello per rendere più confortevole la permanenza in ospedale dei piccoli ricoverati, creando un ambiente più caldo e colorato e per quanto possibile divertente – anche in questo momento di lontananza fisica dai reparti a causa dell’emergenza

sanitaria COVID-19 – è il principale obiettivo dei volontari ABIO”. Il Direttore dell’UOC di Pediatria Dott. Domenico Minasi sottolinea “Il ruolo che ABIO svolge da anni a favore dei bambini su tutto il territorio nazionale e la collaborazione attiva e sinergica tra le istituzioni pubbliche e le associazioni come ABIO permettono di garantire la gestione di spazi assistenziali non sanitari, come il gioco, la lettura, l’intrattenimento, che sono fondamentali nell’assistenza globale del bambino malato nel corso della sua

degenza in ospedale perché consentono di alleviare i disagi causati dal ricovero”.

All’incontro hanno partecipato:

Dott. Salvatore Costarella – Direttore Sanitario G.O.M. Reggio Calabria

Dott. Domenico Minasi – Direttore Responsabile del Reparto di Pediatria

Maria Ciaglia – Responsabile Area Comunicazione e Progetti Fondazione ABIO Italia Onlus

Giovanna Curatola – Presidente di ABIO Reggio Calabria