Reggio Calabria: in corso il rifacimento del manto stradale in via Veneto [VIDEO]

15 Dicembre 2021 12:42

Reggio Calabria: in corso il rifacimento del manto stradale in via Veneto, completata via Aliquò Lenzi, da domani al lavoro su viale Zerbi nord

Lavori in corso in questi giorni per il rifacimento del manto bituminoso sulle strade del centro cittadino a Reggio Calabria. Da questa mattina è in corso la bitumazione integrale di via Veneto, una delle arterie più trafficate dell’area del centro storico. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese che ha messo in evidenza il lavoro di programmazione promosso in questi anni che ha consentito la messa in cantiere di diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in queste ultime settimane. Agli interventi di manutenzione straordinaria seguirà la pulizia e la risistemazione del sistema delle caditoie immediatamente dopo l’attività di bitumazione. “Dopo via Domenico Romeo e via Campanella – ha spiegato Albanese – in questi giorni abbiamo completato il rifacimento di via Aliquò Lenzi e dopo le attività di scarifica da questa mattina stiamo procedendo con il nuovo bitume in via Veneto”. “Da domani inizieremo con la scarifica di viale Zerbi, lato nord, e successivamente, durante le vacanze di Natale, per evitare il traffico delle scuole procederemo anche su via Possidonea. So che questi lavori possono determinare alcuni disagi per la circolazione – ha concluso Albanese – ma credo che poi il risultato ripagherà dei piccoli sacrifici che stiamo chiedendo a tutti i cittadini”.