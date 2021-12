13 Dicembre 2021 15:46

Reggio Calabria: il Natale, la via Crucis, Barabba per difendere Falcomatà. Il consigliere Sera: “sentenza non equa come quella di Gesù Cristo, attendiamo i tre gradi di giudizio prima di dare giudizi”

Consiglio comunale di Reggio Calabria ricco di tensione: difatti è la prima assise dopo circa 7 anni senza il sindaco Falcomatà, condannato, insieme ad altri assessori e consiglieri, nell’ambito del processo Miramare ed in aula la tensione è fortissima. Giuseppe Sera, esponente di spicco del Partito Democratico, durante il suo intervento difende a spada tratta il sindaco sospeso e gli altri condannati nell’ambito del processo Miramare: “esistono tre gradi di giudizio, dopo la cassazione si possono tirare le somme e non prima. Credo sia opportuno attendere, cari esponenti dell’opposizione, prima di parlare di legalità o trasparenza. Finchè le normi e la legge lo consente noi andiamo avanti“. Poi addirittura il riferimento al Natale, alla via Crucis ed a Barabba: “anche la pena di Gesù Cristo non era equa…”. In basso il VIDEO completo.