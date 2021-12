Reggio Calabria, il docente della Mediterranea Domenico Marino invitato a far parte del Comitato scientifico dell’Organizational Legitimacy Observatory”

17 Dicembre 2021 09:34

Il prof. Domenico Marino del Dipartimento Pau dell’Un. Mediterranea di Reggio Calabria è stato invitato a far parte del Comitato scientifico dell’Organizational Legitimacy Observatory” L’”Organizational Legitimacy Observatory” è un hub di conoscenza dove i ricercatori di tutto il mondo saranno in grado di condividere la conoscenza su uno dei più importanti asset intangibili nel campo dell’Economia, del Business, del Management, del Marketing e della Comunicazione: la legittimità organizzativa. I membri dell’Osservatorio sono studiosi e ricercatori, membri del più importante gruppo di ricerca sulla legittimità organizzativa della Spagna e del resto del mondo. I risultati dell’Osservatorio, come documenti, relazioni e attività saranno risorse disponibili per docenti, ricercatori, studenti e professionisti interessati a questa area di conoscenza e sarà una piattaforma per la condivisione delle conoscenze sulla legittimità organizzativa. L’Osservatorio è un progetto promosso dalla Scuola di Comunicazione e Relazioni Internazionali Blanquerna – Universitat Ramon Llull. I suoi obiettivi sono: Sostenere, diffondere e cooperare al campo di ricerca della legittimità organizzativa. Fornire fonti di informazione e conoscenza sulla legittimità a ricercatori, docenti, professionisti e dottorandi che vogliano collaborare con l’Osservatorio. Aiutare studenti e ricercatori a realizzare stage o soggiorni di ricerca supervisionati da membri dell’Osservatorio.

Creare una rete internazionale di ricercatori. Partecipare alle comunità accademiche e proporre Special Issues e Call for Papers in riviste specializzate peer review. Organizzare attività come conferenze, corsi e seminari per studenti, dottorandi, ricercatori e professionisti.

Collegare l’Osservatorio a una rivista accademica peer review. Generare progetti di trasferimento di conoscenze per aiutare le aziende e le istituzioni a migliorare e gestire la loro legittimità organizzativa come strumento per generare vantaggi competitivi.

La pagina web dell’Osservatorio è: https://www.legitimacyobservatory.org/.