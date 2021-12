Reggio Calabria, il Corso Ottici dell’IIS Boccioni Fermi e la festa di Santa Lucia

15 Dicembre 2021 16:31

Il Corso Ottici dell’IIS Boccioni Fermi ha celebrato la festa di Santa Lucia con un particolare evento

Nell’Aula Magna dell’IIS Boccioni Fermi di Reggio Calabria il corso ottici ha celebrato la festa di Santa Lucia con un evento originale e sobrio. Ha introdotto i lavori il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Maria Cama, che ha evidenziato la grande valenza del corso ottici: livello culturale elevato, PCTO di valida esecuzione e sbocchi occupazionali immediati.

Sono intervenuti: il dott. Giuseppe Zampogna, Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, che ha stimolato i giovani per una formazione continua nello specifico settore per raggiungere ottimi risultati sul piano della qualità, il dott. Emanuele Mattia, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha sottolineato l’aspetto innovativo del Progetto “Noi… per voi: scuola e territorio insieme per crescere” che sta guidando l’Istituto verso forme di solidarietà e utilità sociale della scuola.

Dopo la “storia” del Corso Ottici, unico nella provincia di Reggio Calabria, da parte della prof.ssa Antonella Micalizzi, docente di Discipline sanitarie, due stimati Medici Oculisti della nostra città hanno relazionato su argomenti che per gli studenti saranno utili per la preparazione ai prossimi Esami di Stato. In particolare, la dott.ssa Caterina Rechichi è intervenuta su “La sindrome visiva da videogiochi”, e il dott. Vincenzo Florio su “Astenopia accomodativa”. Quindi la prof.ssa Paola Roschetti, docente di Laboratorio di Ottica, ha approfondito il tema “Protezione al blu”.

Gli studenti hanno seguito i lavori con attenzione e hanno sottoposto ai relatori domande interessanti e originali. La giornata si è conclusa con il collegamento nazionale con gli Istituti ad indirizzo Ottico della Rete “Scuole di Ottica in rete”.