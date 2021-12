Reggio Calabria, Malaspina: “se tutti i consiglieri di Centro/Destra si fossero dimessi subito dopo la condanna di Falcomatà, oggi non avremmo una nuova Giunta” [FOTO e VIDEOINTERVISTA]

13 Dicembre 2021 13:29

Reggio Calabria, il Consigliere Malaspina non molla: “unica strada è dimettersi, il tempo dei giochi di potere è finito”

Spiega le ragioni delle sue dimissioni da consigliere comunale di opposizione, Nicola Malaspina, esponente REggioATTIVA. “Sono qui con il presentatore della lista, Giuseppe Sergi- evidenza- per esprimere un ringraziamento a quanti mi hanno votato e sostenuto. Dopo l’inchiesta sui brogli e la condanna di Falcomatà, il tempo delle parole è finito, il tempo dei giochi di potere sulla pelle della città è finito e per onorare fino in fondo la fiducia che mi è stata concessa, non vi è stata altra scelta se non quella di rassegnare le mie dimissioni”. “Vorrei sottolineare– precisa- che quotidianamente, in tutte le commissioni, ho lavorato senza risparmiarmi, cercando di portare all’attenzione dell’amministrazione le istanze dei cittadini, ma oggi, di fronte alla decapitazione delle figure apicali dell’amministrazione e al successivo mercimonio di poltrone, tristemente bisogna prendere atto della realtà”. Malaspina non le manda a dire nemmeno agli altri consiglieri di Centro/Destra: “se tutti i consiglieri di opposizione si fossero dimessi subito dopo la condanna degli esponenti della sinistra nel processo Miramare, oggi non avremmo una nuova Giunta. Alcuni di loro – ammette– non erano concordi alle dimissioni e si è andati dal notaio solo per tenere unita la coalizione ma, il passaggio successivo non è stato fatto, ossia recarsi tutti insieme dal segretario generale del comune”. In basso l’INTERVISTA completa.