Reggio Calabria, il Comitato Reggio Non Si Broglia ha inviato una diffida per la convocazione del Consiglio comunale aperto

Il “Comitato Reggio Non Si Broglia” ha inviato una nota al Consiglio Comunale di Reggio Calabria Presidente Vincenzo Marra, al Segretario Generale Sig.ra Maria Evelina Riva e al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani avente oggetto:

“mancata convocazione consiglio comunale aperto ex articolo 36 del regolamento sul funzionamento degli istituti di partecipazione popolare”

Spett.mo Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, con la presente si chiede la convocazione di un consiglio comunale aperto cosí come previsto dall´art. 36 del regolamento sul funzionamento degli istituti a partecipazione popolare.

Tale richiesta è già stata oggetto di ripetute sollecitazioni, tutte rimaste senza alcun riscontro.

Di seguito riportiamo una sintesi delle azioni da noi realizzate per ottenere questo momento di confronto democratico, ad oggi risultano disattese:

In data 18 di marzo presentata la richiesta in oggetto, con deposito protocollo n. 0056704E; l’oggetto riguarda la convocazione di un consiglio comunale aperto, previsto dalle norme regolamentari e statuarie del Comune di Reggio Calabria, con unico ordine del giorno relativo alla vicenda dei brogli elettorali e dei provvedimenti annessi;

In data 31 di marzo inviata PEC al presidente del Consiglio Comunale per chiedere riscontro relativo alla petizione; la PEC non ha ricevuto alcuna risposta.

In data 12 aprile inviata la seconda PEC di sollecito al sig. presidente del Consiglio Comunale; anche a questa richiesta non è seguita alcuna risposta.

In data 11 maggio due rappresentanti dello scrivente Comitato sono stati convocati dalla Commissione Controllo e Vigilanza per discutere della petizione e della convocazione del consiglio comunale aperto. In tale sede il Presidente, il Sindaco ed il Segretario Generale hanno dichiarato che la convocazione del Consiglio aperto sarebbe stata evasa in tempi breve§; il ritardo veniva giustificato per le precedenti restrizioni covid che, essendo superata l’emergenza dei mesi invernali, erano ridimensionate ed avrebbero consentito la convocazione dell’assise.

Il comitato ha incontrato per ben 2 volte SE il Prefetto per informarlo delle iniziative in corso e della reticenza dell´organo comunale, atteso che l’organo governativo deve garantire l´osservanza dello statuto comunale, vigilando sull’azione politica degli eletti e sollecitando l’adozione degli atti pubblici, in mancanza dei quali può esercitare poteri sostitutivi.

Dal lontano mese di marzo ad oggi la convocazione non è avvenuta, il consiglio comunale aperto non si è tenuto ed i cittadini non hanno ricevuto alcuna risposta o comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale. La reiterata omissione viola, non soltanto il principio di partecipazione democratica sancito dallo Statuto comunale ma costituisce una violazione dei dovuti atti istituzionali.

Con la presente chiediamo di incontrarLa, in nome delle centinaia di cittadini firmatari della petizione popolare e per la convocazione urgente del Consiglio comunale aperto.

Rimaniamo in attesa di celere riscontro con avviso che, in mancanza, si ricorrerà alla tutela dei principi di partecipazione democratica del Comune di Reggio Calabria investendo di tale vicenda gli organi prefettizi, governativi e giudiziari della Repubblica Italiana.

In rappresentanza del Comitato “Reggio non si broglia”, Giuseppe Modafferi – Antonino Virduci.