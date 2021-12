Reggio Calabria, il 4 dicembre al via “Attraverso il dono”: raccolta di giocattoli e beni di prima necessità 

2 Dicembre 2021 16:40

La Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria lancia l’iniziativa “Attraverso il dono”

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e visto il grave momento che stiamo vivendo, i valori della solidarietà e della reciprocità assumono un ruolo fondamentale nel vivere civile. L’importanza della condivisione ha spinto la Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria ad avviare una raccolta di giocattoli e di beni di prima necessità. L’iniziativa partirà sabato 4 dicembre 2021 e proseguirà per l’intero periodo natalizio. Quest’azione avrà il duplice obiettivo di aiutare materialmente i bambini e le famiglie che versano in difficoltà economica e di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della condivisione. Invitiamo pertanto l’intera cittadinanza a partecipare attivamente a questa raccolta, nella speranza che si possa contribuire ad aiutare più famiglie possibili, donando un sorriso a loro e in particolar modo ai bambini. Sarà possibile contribuire all’iniziativa presso i circoli di Ardore, Locri, Siderno, Cinquefrondi, Gioia Tauro e Rosarno.