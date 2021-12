Reggio Calabria, la richiesta di Iatì: “il Consiglio Comunale aperto si svolga all’Auditorium Versace”

29 Dicembre 2021 17:54

Secondo il Consigliere Filomena Iatì l’emergenza epidemiologica Covid-19 renderebbe necessario convocare il predetto Consiglio Comunale aperto in un luogo dalle dimensioni più ampie rispetto a quelle dell’Aula Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio

Il Consigliere Comunale Filomena Iatì ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, per chiedere che lo svolgimento della seduta aperta al pubblico possa tenersi presso l’Auditorium “Versace”. Di seguito la nota completa:

“Preg.mo,

il sottoscritto avv. Filomena Iatì, n.q. di consigliere comunale in carica scrive la presente al fine di significare quanto segue.

Con riferimento alla convocazione del Consiglio Comunale aperto, avvenuta con nota prot. 28/12/2021.0246894.I, e pubblicata nella sezione on line “Albo pretorio” del sito internet di Codesto Comune, la scrivente osserva quanto segue.

La S.V. con la predetta nota convocava il Consiglio Comunale aperto per il 30 gennaio p.v. alle ore 9.00 presso l’aula consiliare di Palazzo San Giorgio per discutere della vicenda dei brogli elettorali e del nulla osta dei lavori di demolizione e ricostruzione di Piazza De Nava.

Ebbene, a parere della scrivente, l’emergenza epidemiologica che si è abbattuta sul nostro Paese ed in particolare sulla nostra regione e sulla nostra città con un elevato numero di casi di positività al Covid-19, renderebbe necessario convocare il predetto Consiglio Comunale aperto in un luogo dalle dimensioni più ampie rispetto a quelle dell’Aula Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio, sia per garantire il rispetto delle distanze imposte dalla normativa vigente in materia di contagio sia per garantire una reale e maggiore partecipazione popolare.

Tanto premesso, la sottoscritta, propone alla S.V. di tenere il Consiglio Comunale aperto convocato per il 30 gennaio p.v. alle ore 9 presso l’Auditorium “Versace” del Ce.Dir ovvero presso il teatro comunale “Francesco Cilea”.

Certa di un celere e positivo riscontro si porgono

Distinti saluti”.