29 Dicembre 2021 16:25

Reggio Calabria, grave incidente sulla statale 18 tra Bagnara e Scilla: scontro tra due auto, due feriti

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Scilla (km 509,850) in provincia di Reggio Calabria, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di due persone. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.