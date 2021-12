Reggio Calabria, grande successo per la XX Rassegna del dolce artigianale reggino: un pomeriggio goloso a Porto Bolaro [FOTO E VIDEO]

1 Dicembre 2021 19:25

Reggio Calabria, la Rassegna del dolce giunta alla XX edizione si è svolta questo pomeriggio presso il Centro Commerciale Porto Bolaro

Si è svolta questo pomeriggio presso il centro commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria, la XX Rassegna del dolce artigianale reggino. L’evento è stato organizzato da APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini) e ha riscontrato un enorme successo. Grande partecipazione da parte di tanti golosi che partecipando all’esibizione dei pasticceri hanno potuto assistere alla lavorazione del cioccolato dal vivo. Durante la rassegna c’è stato anche un incontro con la nutrizionista Hilary di Sibio che ha spiegato tutti i benefici del cioccolato e poi il concorso “Torta al cioccolato ed i suoi abbinamenti”che ha visto sfidarsi giovani pasticceri che si sono esibiti con le loro creazioni. Per concludere la serata è stata offerta ai partecipanti una degustazione gratuita di prodotti artigianali natalizi.

Rassegna del dolce Apar, Calabrò: “maestri pasticceri reggini orgoglio di questa terra”

“E’ un appuntamento che si rinnova ormai da vent’anni e che rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore dolciario del nostro territorio. Un evento in grado di esaltare, di anno in anno, una delle componenti d’eccellenza espresse dalla tradizione gastronomica reggina“. Con queste parole l’assessore comunale alle Finanze e Attività produttive, Irene Calabrò, ha sottolineato la centralità e il valore della della “Rassegna del dolce” firmata Apar (Associazione pasticcieri artigiani reggini, presieduta da Antonello Fragomeni che ha omaggiato con una targa nel corso della manifestazione l’assessora Calabrò) giunta quest’anno alla sua ventesima edizione e ospitata presso il centro commerciale “Porto Bolaro”.

“Siamo davvero orgogliosi di questa bella e produttiva realtà – ha proseguito la rappresentante di Palazzo San Giorgio – che offre il segno della grande creatività e laboriosità del nostro comparto artigianale. Una rassegna che certifica ancora una volta il valore aggiunto che i nostri pasticceri rappresentano per questo territorio e in particolare per la crescita del tessuto socio economico. Un settore che ha pagato in modo molto forte gli effetti della crisi sanitaria ma che non si è mai fermato e non ha mai smesso di impegnarsi e di scommettere sulle proprie competenze e capacità, sperimentando nuove tecniche e offrendo sempre ai consumatori prodotti di altissima qualità. Un convinto plauso e un sentito ringraziamento – ha poi concluso l’assessora – è doveroso rivolgerlo all’Apar, al suo presidente, Antonello Fragomeni e a tutte le altre realtà dell’associazionismo di settore che con il loro talento e le loro straordinarie professionalità, tengono alto in Italia e nel mondo il nome di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano“.