13 Dicembre 2021 16:21

La comunicazione del Centro Vaccinale del G.O.M. rivolta agli utenti che devono effettuare la 2ª e 3ª dose

La direzione del Gom di Reggio Calabria “comunica alla gentile utenza che per effettuare la seconda e la terza dose del vaccino anti COVID-19 è necessario essere muniti di Green Pass o di certificazione di avvenuta vaccinazione precedente. Diversamente, per questioni di salute e di sicurezza, non sarà possibile effettuare la vaccinazione”.