Reggio Calabria, gli studenti semiconvittori del Convitto Nazionale T. Campanella partecipano al progetto Libriamo

11 Dicembre 2021 12:12

Reggio Calabria, realizzati incontri presso le librerie della città

Gli studenti semiconvittori della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale T. Campanella di Reggio Calabria, hanno partecipato al progetto Libriamo, condotto dagli Educatori Prof. T. Nicolo’, Sacca’M., Cuzzocrea G. , in cui sono stati realizzati incontri presso le librerie della città, permettendo loro di comprendere che aprire un libro e consultarlo significa aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà, della fantasia e dei sogni…

Un progetto speciale, curato dalla dirigente scolastica Francesca Arena, a sostegno della cultura del libro. Sono stati organizzati, inoltre, momenti di scambio con alcuni autori di libri in modo da consentire il confronto e l’approfondimento dei testi, intavolare discussione sui vari generi letterari e sulle preferenze e i gusti dei ragazzi.

Sono stati acquistati un certo numero di libri, scelti dai ragazzi, su tematiche importanti, che vengono poi scambiati tra di loro. Si è sensibilizzati ad una lettura consapevole in contrapposizione a smartphone, tablet e video giochi, che portano ad una dipendenza vera e propria. Trasformando il libro in una fonte di piacere e di svago si è superato il “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che ha coinvolto le emozioni, i sentimenti. La lettura, presso una libreria, ha costituito la condivisione di un’esperienza, che ha trasformato l’atto del leggere in un fattore di socializzazione, ha aiutato a crescere, arricchire appassionare, alimentare la fantasia e la creatività perché ha avuto il potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento.