Reggio Calabria: Giuseppina Garreffa si congeda dalla Giustizia Minorile, il saluto dell’Associazione “Don Milani”

2 Dicembre 2021 11:21

Reggio Calabria: Giuseppina Garreffa, da qualche giorno dopo anni di intenso lavoro, si congeda dalla Giustizia Minorile. Il saluto dell’Associazione “Don Milani”

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nella nostra città nel recupero dei minori a rischio, esprime un grande ringraziamento al Direttore dell’Ussm drssa Giuseppina Garreffa che da qualche giorno, dopo anni di intenso lavoro si congeda dalla Giustizia Minorile”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente dell’Associazione “Don Lorenzo Milani”, Avv. Filippo Pollifroni. “Per noi della Don Milani sei stata un punto riferimento importante nei campi scuola di cucullaro come in tutte le altre attività . Siamo sicuri che lo stesso da oggi in poi non farai mai mancare il tuo contributo per il benessere della collettività”, conclude la nota.