Miss Italia 2021, in finale anche la Calabria! La reggina Francesca Russo è tra le 20 ragazze che sognano la corona

6 Dicembre 2021 21:00

In finale di Miss Italia ci sarà anche Reggio Calabria grazie alla presenza di Francesca Russo. La giovane ha superato le pre-finali ed accede all’ultimo step verso la corona. Una grande soddisfazione per la splendida reggina che già lo scorso anno aveva conquistato il titolo di Miss Calabria 2020. “Ha 20 anni e vive a Reggio Calabria. È una ragazza semplice con la passione per l’arte e la musica. Si diletta nel canto e si definisce unica per la sua sincerità e originale nel suo modo di affrontare i problemi”, si legge nella presentazione pubblicata sui social.

L’ottantaduesima edizione di Miss Italia si volgerà il 19 dicembre 2021 e, per la prima volta nella storia del concorso, si svolgerà a Venezia. Per il secondo anno consecutivo, la finale non sarà trasmessa in televisione, ma solamente in streaming sulla piattaforma Helbiz Live. Sulla stessa piattaforma, dal 12 dicembre verranno pubblicate alcune puntate incentrate sulla presentazione delle finaliste ambientate a Venezia.

Le finaliste sono state annunciate sui social network del concorso il 6 dicembre 2021. Come per la precedente edizione, non essendo previsto il televoto e data l’assenza della diretta televisiva, alle finaliste non è stato assegnato un numero di gara; per la prima volta inoltre le finaliste vengono inoltre presentate solo con il loro nome, cognome e regione di provenienza, senza i titoli delle fasce regionali con cui si sono classificate. Ecco l’elenco: